Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da ihbar üzerine durdurulan otomobilde 57 kilo 500 gram esrar bulundu.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da ihbar üzerine durdurulan otomobilde 57 kilo 500 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobille sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurulan otomobildeki aramada, 57 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:16 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhtar, 'Her Şeyin Sonu' Yazdıktan Sonra İntihara Kalkıştı Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı

Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:49:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]