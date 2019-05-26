Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siverek- Diyarbakır kara yolu ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, zulalanmış vaziyette 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobildeki iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:55 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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