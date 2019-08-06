Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk tarlasında ekili 500 kök hint keneviri ele geçirildi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:00 Kaynak: AA
'nın Akçakale
ilçesinde pamuk tarlasında ekili 500 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma
ekiplerince ilçe kırsalında bulunan Donandı Mahallesi'nde yapılan arazi taramasında, pamuk tarlasının içerisine ekilmiş 500 kök hint keneviri tespit edildi. Ekiplerce sökülen hint keneviri imha edilirken, tarla sahibi olan M.F'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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