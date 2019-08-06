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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk tarlasında ekili 500 kök hint keneviri ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk tarlasında ekili 500 kök hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince ilçe kırsalında bulunan Donandı Mahallesi'nde yapılan arazi taramasında, pamuk tarlasının içerisine ekilmiş 500 kök hint keneviri tespit edildi. Ekiplerce sökülen hint keneviri imha edilirken, tarla sahibi olan M.F'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa, Jandarma, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:00 Kaynak: AA
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