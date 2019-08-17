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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kent girişinde yaptığı kontrollerde plakası ve sürücüsü belirtilmeyen bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 11 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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