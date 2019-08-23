Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
39 dakika önce
Şanlıurfa'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere 4 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlıdan, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Interpol, çete lideri Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son Dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu