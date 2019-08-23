Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

Şanlıurfa'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere 4 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:18 Kaynak: AA
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