Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
3 saat önce
Şanlıurfa'da narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda ekili vaziyette çok sayıda Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda ekili vaziyette çok sayıda Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu suçu kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler, ekili vaziyette Hint Keneviri bitkileri ve toplamda 1 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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