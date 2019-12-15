Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuŞanlıurfa'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen ismi açıklanmayan kişinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Polislerin gözaltına aldığı şüphelinin evinde yapılan aramada 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
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