Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda örgütlü olarak uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, bir evin bahçesinde toprağa gizlenmiş 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 33 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]