Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilo metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilo metanfetamin ele geçirildi
15.10.2020 19:12
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilo metanfetamin ele geçirildi Şanlıurfa'da narkotik polisinin takibe aldığı kamyonda yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 31 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilo metanfetamin ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da narkotik polisinin takibe aldığı kamyonda yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 31 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine takibe aldığı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada tabana gizlenmiş şekilde 60 paket halinde 31 kilo 500 gram uyuşturucu metanfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor