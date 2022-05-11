Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

11.05.2022 13:13
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis tarafından yapılan baskında uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis tarafından yapılan baskında uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde İstihbarat bilgileri aldığı 6 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda zanlılar gözaltına alınırken kaldıkları evlerde yapılan aramada 4 parça halinde toplamda 55 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, defter kağıdına yazılı isimler ve karşısında belirtilen miktar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 180 TL, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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