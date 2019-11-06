Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde bulunan Narkotim motorize ekipleri, kent merkezinde cafe, park, bahçe, okul önleri, metruk binalar, mağara gibi yerlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Özel eğitimli köpek "Kyra"nın da kullanıldığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı cezaevine gönderildi.


Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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