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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

12.02.2022 13:15
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, özel hareket polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, özel hareket polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri ve Özel Hareket Polisleri, fiziki ve teknik takip sonrası 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 100 gram metamfetamin, 30 gram esrar, çalıntı olduğu tahmin edilen çok sayıda tablet ve cep telefonu, 3 adet tüfek ve tüfeklere ait mermi ile 10 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Ceylanpınar, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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