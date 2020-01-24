Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada ise 5 kilo 200 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tefeciler mağdurlara işkence yapıp videoya çektiler o görüntüleri diğer borçlulara izlettiler
Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar Soylu: "Dağda 500 terörist kaldı" Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:46:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]