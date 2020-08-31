Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı - Son Dakika

Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler aramada, 1 kilo 150 gram esrar, 4 gram eroin, 3 hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 55 fişek ve bir muşta ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:49 - Kaynak: AA
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