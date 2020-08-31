Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı - Son Dakika

Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler aramada, 1 kilo 150 gram esrar, 4 gram eroin, 3 hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 55 fişek ve bir muşta ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.