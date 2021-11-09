Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 22 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İl genelinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 21 kilogram esrar maddesi, 8 kilogram skunk maddesi, 600 gram metamfetamin maddesi, 121 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 455 Türk Lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA