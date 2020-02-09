Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklamaŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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