Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, kent merkezi ve Siverek ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 kilo 37 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 26 gram eroin, 869 uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar da adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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