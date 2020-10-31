Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ele geçirildi
31.10.2020 15:57
Edinilen son dakika haberine göre Şanılurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Şanılurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, kent girişinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Özel eğitimli köpek yardımıyla araçta arama yapan ekipler, dorsenin gizli bölmelerine gizlenmiş 26 parça halinde 135 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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