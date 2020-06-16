Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şahısların yapılan üst aramasında, 14 parça halinde 15 kilo 150 gram esrar ile kurusıkıdan bozma tabanca ve 52 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

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