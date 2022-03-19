Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

19.03.2022 09:34
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Fıstıklı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 300 gram esrar ele geçirdi, araçtaki H.A. ve İ.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika haber! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:36 Ataşehir'de sokak ortasındaki drift, kazaya davetiye çıkardı
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
08:31 Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın
08:17 Zelenski'den yeni video mesajı! Rusya'ya seslendi: Buluşalım, konuşalım!
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 09:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement