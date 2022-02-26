Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

26.02.2022 10:25

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı, satışı yapanlar ve kullanıcılarının yakalanması için başlatılan çalışma doğrultusunda, şüphelileri 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

KOM ekipleri ile jandarma özel harekat timlerinin yer aldığı 90 jandarma, belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

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Jandarma Özel Harekat, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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