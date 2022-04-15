Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 24 zanlı gözaltına alındı, 154 gram eroin, 103 gram metamfetamin, 59 gram esrar, 100 hap, 2 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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