Bu kapsamda, 150 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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