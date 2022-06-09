ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

09.06.2022 08:57

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 150 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 150 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 150 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 20 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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