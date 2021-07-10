ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da bir mısır tarlasına ekili 190 bin kök Hint keneviri ile 415 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Karaköprü Mahallesi'ndeki bir tarlada yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 24 dönümlük tarlanın iç kısımlarında ekili 190 bin kök Hint keneviri, 415 kilo esrar, 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 17 mermi ile 1 elektronik terazi ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuların ekipler tarafından yakıldığı anlar ise dronla görüntülendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı, 1'i ev hapsiyle serbest bırakılırdı.