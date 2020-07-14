Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 29 kilo 650 gram esrar, 7 bin 104 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 29 kilo 650 gram esrar, 7 bin 104 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu ilçede bazı kişilerin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 29 kilo 650 gram esrar, 7 bin 104 kök Hint keneviri ile 2 av tüfeği ve 11 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı Hint keneviri ekimi" suçlarından tutuklandı.

Şanlıurfa, Halfeti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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