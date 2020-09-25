Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aylık teknik takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 4 adrese eş zamanlı düzenlenen aramalarda, 50 gram metamfetamin ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.K, M.A, S.T, T.Ö. ve R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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