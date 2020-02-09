Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

7 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]