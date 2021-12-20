Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Günebakan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 165 gram eroin ile taşınması yasak olan 2 bıçak ele geçirdi.

Otomobildeki A.B, A.Ö, D.Ö. ve M.Y'yi gözaltına alan ekipler, daha sonra uyuşturucuyu temin ettiği iddiasıyla İ.A'yı da yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.