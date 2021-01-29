Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 10 kilo 823 gram kubar esrar, 3,62 gram toz esrar, 8,56 gram bonzai ve 1,35 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen V.C, T.T, M.A, M.S, M.T. ve F.T. tutuklandı.
Kaynak: AA
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