Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 5 kilo 200 gram esrar, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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