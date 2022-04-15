ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

15.04.2022 10:28

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliye ait bahçede tel örgülü kafesler içerisinde ekili 280 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

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