Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Mezra Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste yapılan aramada 8 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ş. ve E.U. adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ş, tutuklandı, E.U. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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