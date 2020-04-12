Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Ö, B.K. ve R.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:12 Kaynak: AA
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