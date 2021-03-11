ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalar kapsamında, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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