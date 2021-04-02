Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ve otomobillerde yapılan aramada 22 kilo 844 gram kubar ve 9 kilo 160 gram toz esrar, 800 gram esrar tohumu ile 32 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.Y, R.G, Ş.P, H.D, M.G, F.Ç, Ü.E.Ö, T.F.S, A.U ve M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.