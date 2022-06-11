Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 198 gram esrar, 130 gram metamfetamin, 13 kilo 500 gram skunk, 301 hap, ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, 2 hassas terazi ile 108 bin 40 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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