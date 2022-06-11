Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

11.06.2022 13:43
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 24 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 24 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele soruşturması kapsamında belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 198 gram esrar, 130 gram metamfetamin, 13 kilo 500 gram skunk, 301 hap, ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, 2 hassas terazi ile 108 bin 40 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:49:19. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement