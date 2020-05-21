Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 zanlının temin ettikleri uyuşturucu hapları, kent merkezinde gençlere sattıklarını belirledi.
Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1010 uyuşturucu hap ele geçirildi, S.A, M.Y. ve M.S.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.