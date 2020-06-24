Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramada 1 kilogram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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