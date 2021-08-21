Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 12 kilo 700 gram esrar, 528 uyuşturucu hap,1 hassas terazi ve 2 bin 745 lira geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika