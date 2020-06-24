Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç, işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise bir kilogram metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:31 Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
17:28
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 19:08:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]