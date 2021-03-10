Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon 21 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de görev aldığı operasyonda yapılan aramalarda 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.