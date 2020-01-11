Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklamaŞANLIURFA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

ŞANLIURFA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde park ve sokak aralarında uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 1 ay süren takibinin ardından, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekler eşliğinde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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