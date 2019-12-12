Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık kararıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda da şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpekle yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 3 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
19:31 Veteriner hekimler Antalya'da toplandı - Son Dakika
19:31 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp - Son Dakika
19:30 Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
19:29 Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza - Son Dakika
19:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]