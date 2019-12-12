Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklamaŞanlıurfa'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık kararıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda da şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpekle yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 3 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
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