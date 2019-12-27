Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 6 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 6 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 6 tutuklamaŞanlıurfa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracını terk ederek kaçtı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 6 tutuklama

Şanlıurfa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracını terk ederek kaçtı. Kovalamaca sonucu aracı terk edilmiş halde bulan polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 72 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan başka bir sürücünün kamyonunda yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Siverek- Diyarbakır karayolunda uygulama noktası oluşturan Siverek Narkotik Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobil sürücülerine 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücünün aracı, yaşanan kovalamaca sonucu Hilvan ilçesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan aramada, 7 çuval içerisinde 72 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekiplerin yaptığı araştırmada 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçu ile tutuklandı.

YAKIT DEPOSUNDA SİGARA ÇIKTI

Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir başka sürücünün kamyonunda yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 6 tutuklama

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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