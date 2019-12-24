Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı ilçelerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu, silah, kaçak içki ve cinsel uyarıcı maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı ilçelerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu, silah, kaçak içki ve cinsel uyarıcı maddeler ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilogram esrar, 156 adet uyuşturucu içerikli hap, 1 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 183 mermi, 1 ruhsatsız şarjörlü yivsiz av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 128 paket kaçak sigara, 35 şişe kaçak içki, 943 adet cinsel uyarıcı hap, 568 adet cinsel uyarıcı jel ve 62 adet cinsel uyarıcı sprey ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasını ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu
Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
22:54 Şanlıurfa'da "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı - Son Dakika Haber
22:50 Samandağ'da bir okula aşırı yağış tatili - Son Dakika Haber
22:45 Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika Haber
22:38 Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika Haber
22:28 Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Son Dakika Haber
22:01 Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:09:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]