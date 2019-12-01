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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ve Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 16 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ve Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 16 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ile Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 16 kilogram esrar, 53 gram eroin, 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 3 tabanca, 10 şarjör, 166 mermi ve 1 silah üstü dürbün ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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