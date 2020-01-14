Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 569 mermi, 3 hücum yeleği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru-sıkı tabanca, 16 şarjör, 13 kilogram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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