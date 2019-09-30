Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucudan bir yılda 554 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucudan bir yılda 554 kişi tutuklandı

1 saat önce

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte son 1 yıl içerisinde başlatılan, 'Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 554 kişinin tutuklandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şanlıurfa'da uyuşturucudan bir yılda 554 kişi tutuklandı, System.String[]
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte son 1 yıl içerisinde başlatılan, 'Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 554 kişinin tutuklandığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Valilik öncülüğünde başlatılan 'Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 2 bin 778 şahsa adli işlem yapıldı. Son 1 yıl içerisinde kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda  eroin, kokain, esrar, bonzai, metamfetaminin, uyarıcı haplarında bulunduğu çok sayıda uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, bin 780 kişiye ise uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eğitim seminerleri düzenledi. Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü sosyal medya hesabından açıklayan Vali Abdullah Erin, "Valiliğimizce başlatılan 'Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce bin 780 kişiye NarkoRehber eğitimi verilmiş, 4 bin 350 adet broşür ve afiş dağıtılmış, ilimiz genelinde 2 bin 778 şahsa adli işlem yapılmış ve 554 şahıs tutuklanmıştır" dedi.


Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:30 Kaynak: DHA
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