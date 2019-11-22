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Şanlıurfa'da uyuşturucuya 1 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucuya 1 tutuklamaŞanlıurfa'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Şanlıurfa'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.S., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nda uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Kyra' ile arama yapıldı. Aracın yan boşluklarına gizlenmiş, paketler halinde 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü M.S.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Şanlıurfa, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:21 Kaynak: DHA
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